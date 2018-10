Nuovo Maradagàl da Ied a veste grafica

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Il Maradagàl cambia veste grafica. La rivista letteraria illustrata (Marco Saya Edizioni), diretta da Sara Calderoni, con il terzo numero Questioni di Gusto dà inizio ad una collaborazione con lo Istituto europeo del design (Ied) di Milano. L'intento è quello di valorizzare il lavoro di giovani studenti alle loro prime esperienze creative, affiancandoli a noti autori di immagini. Così accanto a Beppe Giacobbe, in questo numero, i nomi di Silvia Masdea, che realizza la copertina, di Maria Elisabetta Milanesi ed Elena Galizia ad illustrare gli interni. La grafica minimal e l'impaginazione sono a cura di Davide Sottile. Il logo è di Diego Barbolini.

"Il numero - si legge in una nota - è dedicato al tema del gusto, categoria che ha sempre sfidato da un punto di vista storico-filosofico i limiti del dominio del puro piacere per porsi come modalità d'apprensione, capacità conoscitiva, ma che oggi, nell'era dei like d'approvazione sui social, deve fare i conti con la mancanza di criteri adeguati a farne emergere il valore di esperienza critica".

Invitati a discuterne nell'area critica, fra gli altri, Massimo Donà, Luigi Mascheroni, Enzo di Mauro, Gilda Policastro, Roberto Barbolini, che da questo numero entra a far parte anche della redazione del Maradagàl. Il tema è ripreso nella rubrica dedicata alle arti visive, dove Sara Fontana intervista il gallerista milanese Giampaolo Abbondio che ci rivela il lato oscuro dell'arte contemporanea. Nell'area Scritture sono presenti i racconti di Alessandro Zaccuri e Monica Pareschi. Si segnala che nella sezione Territori, con il terzo episodio, si conclude 'Viaggio in automobile' di Franz Krauspenhaar. Invita a un'attenta riflessione anche il saggio di Antonino Bondì Il sogno di Kraepelin: chirurgia d'affetti e politica del controllo secondo Laurent de Sutter.

Il numero verrà presentato mercoledì 24 ottobre, alle 18.30, allo Ied di Milano (via Sciesa 4).