Nascondeva coca e proiettili in casa

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Un pregiudicato di 45 anni, nel Milanese, è stato arrestato perché nascondeva in casa cocaina e soldi contanti. L'uomo, ieri intorno alle 18.30, è stato bloccato durante un controllo stradale dai carabinieri a San Donato Milanese (Milano) che lo hanno riconosciuto. Durante una perquisizione nell'appartamento dove viveva, in cucina, dietro a uno zoccoletto, sono stati trovati 150 grami di cocaina e 10 di marijuana, mentre nel cassone della tapparella 40.200 euro in contanti. Inoltre in cantina c'erano 50 proiettili e una pistola da softair.

L'uomo è stato arrestato per spaccio e detenzione abusiva di munizionamento.