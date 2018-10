Nainggolan, stop di settimane

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Niente Barcellona per Radja Nainggolan. Il centrocampista dell'Inter, uscito per infortunio al 30' del primo tempo nel derby contro il Milan, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno confermato il trauma distorsivo della caviglia sinistra.

Si profila quindi uno stop non di breve durate, visto che le condizioni del giocatore, spiega la società, "saranno rivalutate nelle prossime settimane". Non si sono invece resi necessari controlli strumentali per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, le cui condizioni saranno valutate giorno dopo giorno: i due hanno accusato una contusione alla coscia destra durante la gara con i rossoneri e restano in dubbio per la sfida di Champions di mercoledì contro il Barcellona.