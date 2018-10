Meningite, grave bimba di nove anni

(ANSA) - GIUSSANO (MONZA), 22 OTT - Una bambina di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Buzzi di Milano per sospetta meningite. La piccola, a quanto emerso, si è sentita male ieri pomeriggio e i genitori l'hanno portata immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale milanese. A renderlo noto è l'amministrazione comunale del comune brianzolo dove la bambina frequenta la scuola, a fronte di numerose richieste di chiarimenti presentate dai genitori dei suoi compagni di classe.

Oggi pomeriggio i medici di Ats Monza e Brianza incontreranno i genitori degli alunni e i docenti, per dare loro tutte le informazioni necessarie e direttive per eventuali profilassi necessarie.