Guenzi, a X Factor onorerò lavoro Asia

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Partono i live di X Factor, con Lodo Guenzi dello Stato Sociale, che come giudice promette di "onorare il lavoro di Asia Argento" che è stato chiamato a sostituire. A difendere l'attrice al centro delle polemiche per l'accusa di molestie è arrivato anche Adriano Celentano che in una nota ha accusato Sky di "ipocrisia". "Il caso è stato dibattuto ampiamente - ha risposto Nils Hartmann, responsabile dei contenuti originali di Sky - e ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Nessuno qui si è permesso di credere a nessuna accusa e non facciamo i moralisti. Abbiamo preso tempo fa una posizione e semplicemente l'abbiamo mantenuta". Tra gli ospiti attesi i Maneskin, Rita Ora, Sting con Shaggy, la Dark Polo Gang che assieme ad Elio, Pupo e Daniela Collu sarà anche protagonista dello Strafactor, Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, i Subsonica, Jonas Blue Liam Payne. La conduzione degli X Factor Daily è invece stata affidata a Benji e Fede.