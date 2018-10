Gazzelle, il 30 novembre 2/o album Punk

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Esce il 30 novembre Punk, il secondo disco di inediti del cantautore romano Gazzelle (Maciste Dischi/Artist First).

Con oltre mezzo milione di stream nella prima settimana dall'uscita, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo "Sopra", il cui video diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols. Il disco, inoltre, è stato già anticipato dal brano "Tutta la vita", che nei primi tre giorni dall'uscita ha raggiunto oltre 350.000 stream e ad oggi conta oltre 1.200.000 ascolti.

Dopo il grande successo dei live all'Atlantico Live di Roma e al Fabrique di Milano prodotti da Vivo Concerti a marzo 2018 e andate sold out, Gazzelle è pronto a tornare sul palco nel 2019 con due date: venerdì 1 marzo 2019 al Mediolanum Forum di Milano e domenica 3 marzo 2019 a Roma, al PalaLottomatica.