Cresce spesa italiani in cultura:+ 2,6%

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Cresce la spesa in cultura degli italiani: +2,6% nel 2017 rispetto all'anno precedente, pari a 71,4 miliardi di euro. In particolare, 31 miliardi di euro sono stati destinati a teatro, cinema, musei e concerti (+3,1% rispetto al 2016). Il dato emerge dal 14/o Rapporto di Federculture 'Impresa Cultura', presentato a Milano. Il trend mostra però anche un divario tra Nord (dove la spesa media supera 150 euro) e Sud (95 euro), con il Trentino Alto Adige sul podio con una spesa media di 191 euro e la Sicilia ultima in classifica, con circa 66 euro al mese.