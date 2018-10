ANSA) - VERBANIA, 21 OTT - Il Verbano Cusio Ossola resta in Piemonte. Il referendum per il passaggio alla 'ricca' Lombardia, il primo in Italia per un cambio di regione, non ha raggiunto il quorum. "La comunità del VCO ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo una proposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia", commenta il presidente delle Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

Alle 12 la percentuale dei votanti era stata del 9.75%; il 27.27% alle 19, l'ultima rilevazione. Troppo poco per pensare di raggiungere la metà dei votanti più uno per rendere valida la consultazione. Ammette la sconfitta prima ancora della chiusura delle urne lo stesso comitato Pro Lombardia, che nel trasloco vedeva la possibilità di ottenere più risorse e più attenzione.