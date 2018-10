Inter-Milan: Vrsaljko e Vecino dal 1'

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno 78.725 gli spettatori presenti stasera a San Siro, mai così tanti per una stracittadina dal 13 settembre 2015: l'incasso sarà di oltre 5 milioni, un primato per il derby.

Poche le novità nelle formazioni titolari. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha scelto Sime Vrsaljko e Matias Vecino nell'undici che comincerà la gara: il terzino croato e il centrocampista uruguaiano hanno vinto i ballottaggi con D'Ambrosio e Gagliardini per un posto dal 1' nella sfida di San Siro. Per il resto, l'allenatore nerazzurro conferma l'ormai classico 4-2-3-1, con il trio Politano-Nainggolan-Perisic dietro a Icardi. Anche per il Milan confermate le indiscrezioni della vigilia, con Calabria preferito ad Abate nel ruolo di terzino destro nel 4-3-3 del tecnico Gattuso. Nel tridente offensivo, quindi, ci saranno Suso e Calhanoglu accanto a Higuain.