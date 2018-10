Inter-Milan 1-0, decide Icardi al 92'

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - In coda a un derby rude, senza esclusione di colpi come non si vedeva da tanto, è stato Icardi a piazzare la zampata vincente (1-0), come invece all'Inter capita spesso ultimamente. L'uscita a vuoto di Donnarumma sul cross di Vecino permette all'argentino di segnare di testa una rete pesantissima e fa capitolare il Milan dopo 92', proprio nel momento in cui i nerazzurri sembravano calati, quasi rassegnati a un pareggio che avrebbe avuto il sapore di due punti persi, per le tante occasioni create, soprattutto nel primo tempo, incluso un incrocio dei pali colpito da de Vrij. E' stato un derby duro e ne ha fatto le spese Nainggolan (Barcellona a rischio), colpito duro da Biglia, sostituito da Borja Valero.

Con i tre punti incamerati stasera, l'Inter ritorna solitaria al terzo posto, a sei lunghezze dalla capolista Juventus e a due punti dal Napoli secondo.