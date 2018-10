Turista derubato, arrestate due nomadi

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Due bosniache rom di 24 e 28 anni, entrambe incinte, sono state arrestate dalla polizia per aver borseggiato un turista cinese di 49 anni che stava passeggiando in corso Vittorio Emanuele, a Milano. Le due sono state notate attorno alle 10.45 da un agente in servizio in centro mentre avvicinavano la vittima e gli sfilavano il portafogli coprendo il movimento con un foulard. Il cinese aveva 200 euro e diverse carte di credito. Le due arrestate hanno precedenti specifici e ordini di cattura già passati in giudicato: la 24enne deve scontare un anno e 5 mesi, la 28enne è stata condannata dal tribunale di Venezia a 2 anni e 25 giorni. Nonostante la gravidanza, i medici e il magistrato non hanno evidenziato problemi di salute o rischi che impediscano la detenzione in carcere.