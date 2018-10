Messi ko 3 settimane, salta Inter e Real

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Leo Messi sarà costretto a stare fuori per circa tre settimane: salterà la sfida di mercoledì che il Barcellona giocherà in casa contro l'Inter in Champions e il 'Clasico' di domenica contro il Real Madrid. Messi non ci sarà nemmeno a San Siro, il 6 novembre, nel ritorno di Champions contro l'Inter. Il Barcellona comunica che, nella sfida contro il Siviglia, "ha subito una frattura dell'osso radiale del braccio destro". Il giocatore, fa sapere il club sull'account ufficiale di Twitter, "starà fuori per circa tre settimane".