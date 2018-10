Antonello, vogliamo rinnovare con Icardi

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - ''Il contratto di Mauro Icardi ha una scadenza molto lunga, stiamo parlando ma non c'è fretta, il clima è molto sereno e cordiale. Stiamo affrontando l'argomento con estrema serenità e tranquillità da entrambe le parti perché c'è la voglia di rinnovare''. L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello ha commentato così le trattative per il rinnovo del contratto con Mauro Icardi. ''Il derby? È una partita a se stante - ha proseguito l'ad ai microfoni di Radio Rai -. Non sarà sicuramente una partita decisiva per l'andamento della stagione. La sfida Icardi-Higuain? I duelli tra attaccanti sono quelli che accendono l'interesse di tutti i tifosi, ma ci sono due squadre in campo con tantissimi campioni'', ha concluso Antonello.