93enne travolto, è omicidio stradale

(ANSA) - VIGEVANO (PAVIA), 20 OTT - Un pensionato di 93 anni, Alfonso Izzo, è morto ieri sera dopo essere stato investito da un'Alfa Mito mentre attraversava la strada in viale Leopardi, a Vigevano (Pavia). Abitava in zona e stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al supermercato. È avvenuto alle 19,10.

L'attraversamento non è avvenuto sulle strisce pedonali.

L'automobilista, un 28enne di Gambolò, si è fermato subito a prestare soccorso. Condotto in condizioni disperate al pronto soccorso, l'anziano è morto in serata. L'investitore, come ha accertato la Polizia locale, è risultato negativo all'alcoltest.

Comunque è stato denunciato per omicidio stradale.