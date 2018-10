4-2 al Siviglia,Barcellona guida la Liga

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il Barcellona si è aggiudicato il big-match della 9/a giornata della Liga, superando nel Camp Nou il Siviglia per 4-2. Serata infausta, tuttavia, per i colori braugrana, a causa dell'infortunio al braccio destro subito da Messi, costretto a lasciare il campo a metà primo tempo, dopo essere entrato in rotta di collisione con Franco Vazquez ed essere caduto malamente a terra, compiendo un movimento innaturale con l'arto. Il fuoriclasse argentino, nelle prossime ore, saprà se deve saltare solo la sfida di Champions contro l'Inter, oppure se sarà costretto a dare forfait anche nel 'Clasico'. Coutinho, dopo soli 2', ha aperto le marcature contro gli andalusi, lo stesso Messi ha firmato al 12' il 2-0. Nella ripresa, al 18' Suarez ha realizzato il 3-0 su rigore, poi il Siviglia ha accorciato le distanze (34') con Sarabia. L'ex Rakitic ha calato il poker al 43' e Muriel ha chiuso i conti al 46'. I catalani tornano al comando solitario della Liga con 18 punti, contro i 17 dell'Alaves. Il Real Madrid è a -4 dai rivali.