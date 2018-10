Villa Balbianello bene Fai più visitato

(ANSA) - COMO, 19 OTT - Con oltre 116.00 presenze, Villa del Balbianello a Tremezzina (Como) è il bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano) più visitato in Italia.

"Il lago di Como è in un periodo di grazia, è più famoso all'estero che in Italia" ha detto Giuliano Galli, area manager Fai Lombardia. I visitatori sono stati 116mila visitatori, di cui 85.000 stranieri per lo più provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, ma anche da India, Brasile, Israele e Indonesia. L'attrattiva che Villa del Balbianello esercita sui turisti unisce il fascino del lago con quello di una location per eventi da sogno, matrimoni vip e il ricordo dei film Star Wars e 007. Anche a distanza di tanti anni dal "sì" pronunciato da Anakin Skywalker e Padmé Amidala in Guerre Stellari Episodio II, sono numerose le coppie che approdano su questo promontorio per un matrimonio in stile Star Wars. La villa, donata al Fai dal conte Guido Monzino, ha ospitato nel 2018 anche 120 matrimoni.