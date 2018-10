Povertà: bimbo cerca lavoro, video-provocazione in strada

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Un bambino di 10 anni ferma i passanti per le strade di Milano con un biglietto da visita: chiede un lavoro per sé, per aiutare la propria famiglia in difficoltà, ma riceve in cambio indifferenza e incredulità. È la provocazione, ripresa in un video, lanciata per promuovere #iodonofiducia, la campagna di sensibilizzazione sul tema della povertà realizzata da Fondazione L'Albero della Vita. Secondo l'Istat, "1 bambino su 8 in Italia vive in povertà assoluta - si legge in una nota dell'ente - e la fondazione che si occupa da 20 anni di mamme e bambini in difficoltà ha voluto lanciare una nuova provocazione sul web".



"Anche quest'anno - spiega Ivano Abbruzzi, presidente della fondazione - abbiamo deciso di utilizzare lo strumento dell'esperimento sociale per 'svegliare le coscienze' sulla gravità del fenomeno che sta attraversando il nostro Paese: nonostante i dati allarmanti sono ancora molti gli italiani a non aver consapevolezza di quanto sta accadendo".

Per l'Albero della Vita è essenziale riconoscere alle persone in età minore i loro diritti e, allo stesso tempo, riconoscere l'importanza del sostegno alle famiglie quali prime responsabili del benessere dei minori. "Donare fiducia - sottolinea la fondazione - significa consentire a chi ha perso tutto di riappropriarsi in primo luogo dei propri valori. Significa dare, attraverso un gesto piccolissimo, una spinta decisiva a quella voglia e a quel bisogno di non arrendersi che caratterizzano la maggior parte delle famiglie colpite dalla povertà, soprattutto quando al loro interno ci sono bambini e ragazzi".