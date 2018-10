Incendi: Ats, rischi bassi-inesistenti

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - I rischi per la salute dopo l'incendio che è scoppiato la sera del 14 ottobre in via Chiasserini a Milano, "sono bassi, se non inesistenti nel medio e lungo termine". Lo ha sottolineato il direttore sanitario dell'Ats di Milano, Emerico Maurizio Panciroli, intervenendo in commissione a Palazzo Marino, nel corso della seduta dedicata all'incendio in un deposito di rifiuti alla Bovisasca. Anche i valori di sostanze come "ossidi di zolfo, cloro, ammoniaca, acido solfidrico, elementi altamente tossici, sono stati tutti abbondantemente sotto i livelli di guardia in questi giorni - ha aggiunto - e questo ci ha fatto pensare a non mettere in atto situazioni, anche difficili da gestire, come quelle di evacuare" le abitazioni della zona. L'Ats pensa anche a diffondere un vademecum "con azioni utili da intraprendere subito dopo e nei giorni successivi" ad episodi come questo. Lo spegnimento "sarà completo, secondo le previsioni, oggi pomeriggio" ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Marco Granelli.