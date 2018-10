Dualità, un successo il progetto Allianz

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Si è conclusa con successo la prima edizione del Progetto Dualità Scuola-Lavoro di Allianz Italia, la compagnia assicurativa guidata dall'ad Giacomo Campora. I primi trenta giovani, studenti delle scuole secondarie superiori, assunti a ottobre 2016 con un contratto di apprendistato part-time di due anni, "dopo aver conseguito il diploma di maturità, hanno completato il percorso di formazione duale in Allianz Italia".

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta ieri nell'auditorium della Torre Allianz, headquarter milanese del gruppo, alla presenza di Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz Italia, e Letizia Barbi, direttore delle Risorse Umane. "Siamo molto orgogliosi - ha detto Devescovi - perché i risultati confermano la validità del percorso intrapreso. Questi primi trenta giovani hanno maturato un'esperienza lavorativa altamente formativa in un contesto organizzativo innovativo e di respiro internazionale che si tradurrà in un vantaggio competitivo quando entreranno definitivamente nel mondo del lavoro".

"Il Progetto Dualità Scuola-Lavoro - spiega Allianz - è un modello innovativo di integrazione tra la formazione e l'occupazione giovanile riconosciuto nel 2017 dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione come best practice della formazione duale". Il progetto prevede l'inserimento ogni anno di 30 giovani. il primo ottobre 2018 sono stati assunti, per la terza edizione del progetto, studenti e studentesse del quarto anno delle scuole secondarie superiori, aggiungendosi a quelli di quinta superiore, per un totale di 60 giovani presenti in azienda.