Atalanta, Gomez: 'Fuori da Europa ci pesa'

(ANSA) - BERGAMO, 19 OTT - "La motivazione più grande per la squadra era l'Europa League, da quando non c'è più questo ci pesa". Ai microfoni di Sky Sport, Alejandro Gomez analizza il momento no dell'Atalanta in vista del trittico Chievo-Parma-Bologna prima del big match con l'Inter: "Gli avversari hanno bisogno di punti come noi, dobbiamo farne se vogliamo recuperare terreno in campionato - spiega il capitano nerazzurro -. Abbiamo fatto solo due gol nelle ultime giornate (al Milan, 2-2, ndr), gli anni scorsi ci girava tutto bene e adesso magari la palla prende il palo ed esce. Eppure siamo gli stessi che hanno segnato 8 gol a Sarajevo, 4 ad Haifa, 4 al Frosinone e 3 alla Roma". Il Papu si esprime anche sulle sue difficoltà dal dischetto, da dove ha sbagliato anche a Copenaghen nei playoff di coppa il 30 agosto scorso: "Gli ultimi li ho sbagliati, vediamo se il mister darà fiducia a me o a qualcun altro".