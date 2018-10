Truffa: tedesco arrestato nel comasco

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como hanno arrestato un tedesco destinatario di un mandato d'arresto europeo da parte della Germania per truffa e falsificazione di documenti. E.G., nato nella Repubblica Ceca ma con passaporto tedesco, dallo scorso giugno stava in un campeggio a Dongo, insieme al suo cane, un dogo argentino di nome Greta.

Nel suo camper sono stati trovati oltre 53.000 euro in tagli da 500 e 100, 810 Franchi Svizzeri, 30 anelli, 13 collane, 7 bracciali, orologi, accendini di pregio, orecchini e numerose "fascette" presumibilmente utilizzate per contenere altro denaro contante. Il denaro, i valori e il camper sono stati sottoposti a sequestro, il tedesco è stato portato in carcere a Como e messo a disposizione del Presidente della Corte d'Appello di Milano per la successiva estradizione, mentre il suo cane è stato affidato al personale veterinario della ATS Insubria di Como.