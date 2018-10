Statale, studenti in fila per film Cucchi

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Una folla di studenti in coda oggi pomeriggio per assistere alla proiezione all'Università Statale del film sulla vicenda di Stefano Cucchi "Sulla mia pelle".

L'iniziativa è della lista studentesca Unisì in collaborazione con l'associazione Stefano Cucchi Onlus e prevede anche un collegamento via Skype con la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, e l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo. Alla proiezione in aula magna (oltre 500 posti) si sono presentate circa mille persone, al punto da decidere di proiettare il film anche in un'altra aula dell'università.