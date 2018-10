Protesta tifosi Ax contro barriere

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Diverse mail e telefonate di protesta sono arrivate nelle scorse ore nella sede dell'Olimpia Milano. I tifosi, all'indomani della onorevole sconfitta contro il Real Madrid nella prima gara casalinga di Eurolega, non si lamentano del risultato della squadra di Pianigiani contro i campioni d'Europa, ma evidenziano la scarsa visibilità verso il rettangolo di gioco da molti settori del Forum d'Assago, a causa delle barriere di plexiglass che la società ha fatto recentemente installare dietro le panchine ''per ragioni di sicurezza''.

Alcuni tifosi, soprattutto quelli con i posti nel ''Courtside Olimpia'', hanno minacciato di chiedere il rimborso dell'abbonamento qualora questo problema non dovesse risolversi al più presto. Olimpia, a quanto si apprende, è conscia del problema e monitora la situazione.