Giochi '26: Sala a Tokyo con pre dossier

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il 28 novembre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sarà a Tokyo per illustrare i primi dettagli del dossier olimpico, per la candidatura italiana di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026. "Il 28 novembre sarò a Tokyo, perché faremo una presentazione dei primi elementi del dossier e probabilmente parlerò io a nome delle due città e delle Regioni - ha spiegato a margine del Consiglio comunale -, lì spiegherò quello che stiamo facendo. Dovrà essere un'operazione di fiducia, quindi spiegare quanto, se pur in tempi brevi, siamo avanti". Alcuni dettagli dell'organizzazione saranno definiti dalle due città in un protocollo che "credo si firmerà lunedì. La decisione è che lavoreremo da Milano e su questo c'è l'accordo di tutti, anche per un fatto di maggior semplicità - ha continuato -. Si sottolineerà quanto costerà la candidatura, e dovrà costare poco, e poi si avvieranno i lavori".