Baccante nuovo capo produzione Dompè

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Annaletizia Baccante è il nuovo capo produzione dell'azienda biofarmaceutica Dompé. Baccante, nata a L'Aquila nel 1969, è laureata in ingegneria chimica, master in quality management, ha una ventennale esperienza in ambito chimico-farmaceutico.

All'interno di Dompé Annaletizia Baccante avrà la responsabilità della gestione della divisione Manufacturing del gruppo, incentrata sul sito de L'Aquila. L'attività produttiva del sito Dompé a L'Aquila, che verrà diretta da Baccante, è specializzata sia nella produzione di forme farmaceutiche solide e liquide sia nella produzione di principi attivi biotecnologici, con la tecnologia del Dna ricombinante.

L'attuale capacità produttiva è di oltre 50 milioni di confezioni l'anno (granulati e liquidi).

Nel sito Dompé de L'Aquila lavorano attualmente 241 persone con età media di 41 anni (44% laureati di cui più della metà donne, 51% diplomati) con una crescita costante nel tempo.