Nasconde 100 Kg. hashish in box, preso

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Un marocchino di 31 anni è stato arrestato dalla polizia con 100 chili di hashish, in buona parte nascosti in un box affittato in via Monte Cervino a Cinisello Balsamo (Milano). Nei giorni scorsi gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile di Milano hanno notato lo straniero a bordo di diverse auto nella zona di Cinisello e, conoscendo i suoi precedenti per droga, hanno deciso di seguirlo. Ieri pomeriggio lo hanno pedinato dal suo appartamento a Cesano Maderno (Monza e Brianza) fino a Cinisello, dove lo hanno bloccato in via Papa Giovanni XXIII dopo due cambi di macchina. Nell'ultima vettura c'era un sacco con 5 chili di hashish, e i poliziotti hanno recuperato il telecomando di un cancello e dopo molti tentativi nella zona hanno finalmente trovato il palazzo giusto. Qui è stato scoperto un box regolarmente affittato al 31enne El Medi El Badaoui (regolarmente in Italia), all'interno erano custoditi due borsoni con altri 95 chili di hashish.