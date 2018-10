Giochi 26: Fontana, ottimista su Governo

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Se mi aspetto un atteggiamento diverso da parte del Governo? Me lo auguro perché le Olimpiadi devono essere dell'Italia e non del Lombardo-Veneto. Credo che sia una necessità per tutto il Paese, ci sono tanti anni di fronte a noi e vedremo se ci saranno dei cambiamenti". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell'incontro sulla candidatura ai Giochi invernali del 2026 andato in scena al Coni. "Se sono ottimista? Sì, perché le Olimpiadi sono una grande festa e quindi credo sia bello coinvolgere tutti senza escludere nessuno", ha aggiunto Fontana, che sulla ripartizione del dossier tra Milano e Cortina ha specificato: "Per quanto riguarda il discorso delle gare abbiamo raggiunto un accordo e un equilibrio, non ci sono problemi. La Valtellina avrà anche un pezzo di sci alpino".