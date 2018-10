Discarica abusiva scoperta nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Una discarica abusiva di rifiuti speciali all'interno di un impianto industriale nel milanese è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico.

I militari hanno controllato uno stabilimento industriale nel comune di Cornaredo (Milano), accertando la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali portati lì in maniera del tutto illegale.

I carabinieri avevano ricevuto alcune segnalazioni di privati cittadini allarmati da un insolito via vai di camion e di autoarticolati. In un capannone erano stoccati circa 1.200 metri cubi di rifiuti, in particolare di materie plastiche "tale da potersi ipotizzare non solo la realizzazione di una discarica abusiva, ma anche un'illecita attività di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali". Il responsabile tecnico della ditta, un 49enne residente in provincia di Monza, e il proprietario del sito industriale, anch'egli 49enne, residente in provincia di Verona, sono stati denunciati.