Danza, tour italiano per Parsons Dance

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale. Lo show andrà in scena a Cremona, Ravenna, Trieste, Portogruaro e Ferrara nel gennaio 2019, mentre a febbraio farà tappa a Senigallia, Carpi, Torino, Aosta, Perugia, Parma, Genova, Como, Varese, Bolzano e Rovigo. Infine, dal primo al 3 marzo, la compagnia sarà di scena al Teatro nazionale 'Che banca' di Milano.

La compagnia Parsons Dance è nata nel 1985 dal genio creativo del coreografo David Parsons e del lighting designer Howell Binkley. Gli show sono già andati in scena nei cinque continenti, in 22 paesi e in più di 383 città, nei più importanti teatri e festival di tutto il mondo fra i quali il The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, la Maison de la Danse di Lione, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro dell'Opera di Sydney e il Teatro Municipal di Rio de Janeiro. Confermata nel cast di questo tour la ballerina italiana Elena D'Amario.