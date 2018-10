Assessore, responsabili incendio paghino

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Continua il controllo sull'aria e insieme le indagini affidate alla Polizia di Stato: Milano non può permettere di essere trattata così da criminali, i responsabili devono pagare fino in fondo, e il Comune si batterà fino alla fine". Lo ha scritto ieri sera sul suo profilo Facebook l'assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, in un post di aggiornamento sulle operazioni di spegnimento dell'incendio appiccato in un'area industriale contenente rifiuti nella periferia milanese, i cui fumi ancora imperversano sulla città.

"Abbiamo dato una forte accelerata - aggiunge - Vigili del Fuoco e Comune di Milano hanno potuto iniziare le operazioni di 'smassamento' dei rifiuti: cioè i rifiuti parzialmente bruciati vengono spostati togliendo così l'alimentazione al fuoco. Questo grazie alle ruspe messe a disposizione dal Comune di Milano (...) Prima si spegne l'incendio infatti, minori saranno i giorni di esposizione ai fumi; e questo è fondamentale per la salute di tutti".



"Oltre al campionamento di microinquinanti, che prosegue in maniera continua dalla notte in cui è divampato l'incendio in via Chiasserini, a Milano, Arpa sta effettuando misure speditive anche in altre zone di Milano, a seguito di varie segnalazioni di odori riferibili al rogo. Le strumentazioni non rilevano presenza anomala di sostanze tossiche". Lo ha comunicato Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale. "L'odore oggi viene percepito in aree diverse della città rispetto a ieri a causa della variata direzione del vento, che proviene ora dai settori di nordest - ha spiegato Arpa - e delle condizioni meteo non favorevoli alla dispersione".