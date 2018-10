A Milano le baked potatoes di Halloween

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Parte da questo mese il nuovo menu autunnale di Gialle&Co, il primo ristorante milanese che interpreta in chiave italiana la baked potato anglosassone. 'Cinderella's Dream' con scamorza, crema di zucca, bacon e la 'Fuori di Zucca' con crema di formaggi, zucca al forno, porri e granella di nocciole sono le due new entry in vista di Halloween insieme alla italianissima "Allouin", con crema broccoli, zucca al forno e pistacchi. In carta anche la 'Uncle Tartufo' con crema di castagne, funghi trifolati e tartufo nero che si va ad aggiungere ad una lista con 15 diversi condimenti. Nomi divertenti per le baked potatoes, come il concept del locale: le Fishytariane per gli amanti del pesce, le Meatariane, per chi non può fare a meno della carne e le Veggytariane e Vegane per il popolo green, e poi ancora Dr. Salmon& Mr. Butter (con salmone affumicato norvegese, burro alle erbe, crème fraîche, semi di zucca) o la romana Mortacci yours (con guanciale croccante, salsa carbonara e pecorino).