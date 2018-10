Torna Eicma con 1.200 brand in mostra

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Puntuale come l'autunno, ecco il rombo di Eicma: l'Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori - attesa dagli operatori del settore, ma soprattutto da un popolo sterminato di centinaia di migliaia di appassionati - alza il sipario della 76/ma edizione alla Fiera di Milano a Rho dal 6 all'11 novembre.

Sono oltre 1.200 i brand che quest'anno metteranno in mostra le loro novità, per oltre la metà esteri e provenienti da 42 Paesi nei sei padiglioni della fiera, con aree speciali dedicate all'E-Bike, alle Start Up e al mondo dell'innovazione nella mobilità, al Turismo su due ruote e al commercio di veicoli usati, moto d'epoca e accessori nel Temporary Bikers Shop.

Confermata l'area esterna MotoLive, lo spazio racing di Eicma, che ospiterà importanti gare, show, musica e spettacoli di intrattenimento. Per le vie di Milano ci sarà poi RideMood un ricco palinsesto di eventi, che culminerà sabato 10 novembre con EicmaLand, il primo grande party serale dedicato alle due ruote.