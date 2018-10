Torna BookCity Milano con 1300 eventi

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Autori, libri, librerie e letture tornano ad essere protagoniste a Milano per la settima edizione di Bookcity, la manifestazione dedicata alla diffusione della lettura in programma dal 15 al 18 novembre, con 1300 eventi che attraversano 250 luoghi della città, dal cuore del Castello Sforzesco alle periferie.

Ad inaugurare la 'festa del libro' sarà lo scrittore inglese Jonathan Coe, che riceverà anche il Sigillo della città dal sindaco Giuseppe Sala, al Teatro Dal Verme il 15 novembre. Il giornalista Beppe Severgnini, invece, chiuderà la manifestazione al Teatro Parenti il 18 novembre con 'Tutto cambia, ma italiani si rimane', un viaggio ironico e sentimentale nel mondo del giornalismo. Tra le novità dell'edizione 2018 il 'gemellaggio' con Dublino e le iniziative che toccano anche le periferie grazie al 'Giro di Milano in 90/91 minuti', con narrazioni e letture a bordo del filobus Atm che corre all'esterno dei grandi viali cittadini.