Scelti candidati Birra Moretti Gran Cru

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Sono stati selezionati i dieci giovani chef under 35 che si sfideranno nel 2019 per il titolo di vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru edizione 2018/2019. Il Premio promosso da Fondazione Birra Moretti, rappresenta la più importante piattaforma di talent scouting nel panorama della ristorazione italiana ed è realizzato in collaborazione con Identità Golose.

Il progetto ha contribuito a promuovere il ruolo della birra nell'alta ristorazione, portare innovazione all'intero comparto e valorizzare il talento, offrendo una reale possibilità a tanti giovani di mettersi in luce.

Nicola Dell'Agnolo, restaurant manager e sommelier di Il Luogo di Aimo e Nadia, Paolo Marchi, ideatore e curatore di Identità Golose, e Viviana Varese, chef di Alice Ristorante, hanno esaminato 130 ricette pervenute da altrettanti candidati per trovare i 10 giovani talenti che potranno giocarsi la finale del primo talent culinario italiano, in occasione della fase eliminatoria che si terrà a novembre.