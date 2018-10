Milan, Sheva: 'Gattuso allenatore capace'

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Adesso c'è una grande serenità con l'arrivo del nuovo proprietario: è cambiata la dirigenza, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini. Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e, piano piano, stanno formando la squadra. E poi, Gattuso sta dimostrando di essere all'altezza di allenare una grande squadra e di poter portare il Milan a un altro livello. Rino mi piace anche da allenatore". Lo dice Andriy Shevchenko, ex rossonero e ora ct dell'Ucraina, in vista del derby di domenica sera, Inter-Milan. "Rino - ha detto Shevchenko, a Sky Sport - era un giocatore con tanta grinta che ha usato la sua intelligenza per esprimere al meglio le sue qualità: aveva poca tecnica, ma tanta grinta. Un giocatore che ha dato sempre il 100% per la squadra, è stato molto intelligente". La sfida di domenica sera sarà anche un incrocio Icardi-Higuain. "Un bellissimo confronto, un derby argentino tra di loro - le sue parole -. Io non voglio paragonarlo a me".