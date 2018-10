Malore al terminal, muore passeggero

(ANSA) - BERGAMO, 16 OTT - Un milanese di 67 anni è morto all'improvviso, oggi pomeriggio, mentre era in attesa di imbarcarsi con la moglie su un volo per Bari all'aeroporto di Orio al Serio. Vani i soccorsi, subito scattati al Terminal 1 dello scalo bergamasco. Probabilmente il milanese è stato colto da un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo: sul posto un'ambulanza e un'automedica del 118. La salma è subito stata restituita alla famiglia.