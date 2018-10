Il Raymond Chandler Award a Jo Nesbo

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Il Raymond Chandler Award edizione 2018 sarà assegnato dal Noir in Festival al norvegese Jo Nesb›, che sarà a Milano e Como dal 3 all'8 dicembre per ricevere il premio.

Nesb›, classe 1960, pubblicato in più di cinquanta lingue, con la serie di Harry Hole - poliziotto specializzato in serial killer - ha venduto 9 milioni di copie. Ha all'attivo una ventina tra romanzi thriller, storie per bambini, saggi e racconti. Dalle sue opere sono stati tratti due film: 'Headhunters' di Morten Tyldum (Premio Leone Nero al Noir in Festival 2011) e 'L'uomo di neve' di Thomas Alfredson (2017) con Michael Fassbender nei panni di Harry Hole.

Noir in Festival presenterà le ultime novità di cinema e letteratura crime dal 3 all'8 dicembre, a Milano e a Como, con un'edizione tutta dedicata al tema degli Zombie, in occasione dei 50 anni de 'La notte dei morti viventi' di George A. Romero.