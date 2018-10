A2A compie 10 anni e guarda al futuro

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Si accendono le luci sul doppio compleanno di A2A: la storia del Gruppo comincia infatti più di un secolo fa, con AEM e AMSA a Milano e ASM a Brescia. E nel 2008, dall'unione di queste storiche aziende, è nata A2A. Due quindi gli appuntamenti per festeggiare: il 17 ottobre Mario Biondi e grandi jazzisti al Teatro Dal Verme di Milano e il 28 ottobre a Brescia le danze aeree di Kitonb Project.

"Dieci anni che affondano le radici in 100 anni di storia - dichiara Giovanni Valotti, presidente del Gruppo A2A - Le storie di Aem, Asm e Amsa si sono intrecciate per un secolo prima di dar vita ad un unico grande Gruppo, grazie alla comunanza di obiettivi e di intenti, ma anche alla lungimiranza delle amministrazioni comunali di Milano e di Brescia e all'impegno del management e dei dipendenti tutti. A2A oggi è una realtà di rilievo nazionale, leader nei diversi settori dei servizi pubblici, che ha sempre custodito i valori che hanno ispirato sin dall'origine l'azione delle tre municipalizzate".