(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Renato Saccone è il nuovo prefetto di Milano come comunicato oggi dal Consiglio dei ministri: dal 29 agosto 2016 è prefetto della provincia di Torino: nel capoluogo piemontese viene sostituito da Claudio Palomba.

Nato nel 1956 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), laureato in Giurisprudenza a Napoli nel 1980, ha frequentato il Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva amministrativa dello Stato entrando nell'Amministrazione civile dell'Interno - carriera prefettizia - il 15 dicembre 1982.

Ha prestato servizio nelle sedi di Firenze, Roma-Ministero, Caserta, Massa e Carrara, di nuovo Firenze, Milano, Monza e Siena. E' stato Capo di Gabinetto nelle Prefetture di Massa e Carrara, Firenze e Milano, dove ha svolto anche le funzioni di vice prefetto vicario. Ha curato, in particolare, emergenze per calamità naturali, eventi come il Social Forum Europeo di Firenze nel 2002, programmi di accoglienza per profughi.