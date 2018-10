Kakà benedice Paquetá, diventerà grande

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Lucas Paquetá "ha davanti un futuro brillante, diventerà un grandissimo". Ricardo Kakà 'benedice' così il talento brasiliano che il Milan attende per gennaio. "E' di grande prospettiva ma è meglio che non si facciano paragoni - ha notato l'ex fantasista rossonero, intervenuto su Milan Tv -.

E' stato convocato già nella nazionale brasiliana. Per farlo crescere lasciamolo tranquillo ed evitiamo di sovraccaricarlo.

Ovviamente speriamo tutti che faccia di più di quello che ci aspettiamo". Non è invece ancora prossimo il ritorno al Milan di Kakà. "Ho parlato con Leonardo e Paolo, ultimamente mi sono avvicinato di più al Milan perché ci sono degli amici. Ma in questo momento voglio stare vicino ai miei figli Lucas e Isabella di 10 e 7 anni - ha raccontato - Sto facendo un corso di gestione sportiva, spero un giorno di lavorare nel Milan".