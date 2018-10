Italiani 'bocciati' in alimentazione

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Il 36% degli italiani confonde calorie e grassi, solo il 18% sa la giusta composizione dei nutrienti per un pasto e ben il 62% non sa che l'acqua è un alimento. A dirlo è uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto online in vista della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Il dato sull'acqua, sottolinea il sito, "è il più sorprendente, dato che è l'unico alimento ad essere certificato dal Ministero della Salute". Quello che manca, secondo gli esperti, è una vcultura sull'alimentazione: per molti italiani "i carboidrati sono solo la pasta o i dolci, e il metabolismo è qualcosa che spinge a ingrassare. Il 17% poi non sa nemmeno il numero esatto di pasti in una giornata, eppure una corretta alimentazione parte da questo". Pesa anche la scarsa conoscenza del concetto di dieta: "Per il 72% vuol dire semplicemente ridurre le quantità di cibo. Ma il punto più basso arriva con la dieta mediterranea, conosciuta solo dal 18%. Per il 16% è un tipo di alimentazione da seguire solo in estate".