Bocelli, il mio pop abbraccia il mondo

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - È un nuovo album di brani inediti quello che Andrea Bocelli pubblicherà il 26 ottobre in tutto il mondo con il titolo 'Sì'.

Il lavoro discografico (Sugar) del tenore, che uscirà in 60 Paesi, riporta in scena Bocelli con una scaletta di dodici canzoni e quattro bonus track, dedicate all'amore, alla famiglia, alla fede e alla speranza, il tutto con la produzione del leggendario Bob Ezrin.

Tra i duetti eccellenti (Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban, Raphael Gualazzi al pianoforte) c'è anche quello con il figlio Matteo Bocelli, al suo debutto discografico sulle note di 'Fall on me'. "Quello di quest'album - ha detto Bocelli - è un pop che non so descrivere, però so che non ha tempo e che abbraccia tutto il mondo".