Who is America?, si ride con Baron Cohen

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Un provocatore sfrontato e politicamente scorretto a caccia di ipocrisie nel cuore di un'America divisa: l'attore britannico Sacha Baron Cohen torna in tv con 'Who Is America?', in onda su Sky Atlantic da lunedì 15 ottobre alle 23.15 e disponibile su Sky On Demand. La serie Showtime, presentata a FeST - Festival delle Serie Tv a Milano con la proiezione in anteprima dei primi due episodi, riporta l'inventore di Ali G e Borat all'assalto delle contraddizioni della società americana, nuovamente dietro le maschere grottesche dei suoi personaggi satirici.

In queste nuove incursioni tragicomiche nella cronaca, nella società e nella politica l'attore due volte premio BAFTA e vincitore del Golden Globe interpreta personaggi come il teorico dei complotti di estrema destra Billy Wayne Ruddick Jr. o l'ex agente del Mossad ed esperto di anti-terrorismo Erran Morad, o ancora un fotografo di moda italiano con modi da playboy, un ex galeotto divenuto artista degli escrementi e uno youtuber finlandese.