Ubriaco in auto uccide motociclista

(ANSA) - MONZA, 14 SET - E' stato arrestato - con la concessione dei domiciliari - per omicidio stradale dopo aver travolto con la macchina, entrando in un distributore di benzina, un motociclista di 60 anni: l'uomo è morto in ospedale mentre la moglie, che viaggiava con lui, è rimasta gravemente ferita. L'automobilista, 38 anni, di Monza, è risultato positivo all'alcol test. In auto aveva i figli di 5 e 10 anni con i quali aveva trascorso il pomeriggio alla sagra di paese.

E' accaduto ieri a Brugherio (Monza).

L'incidente si è verificato alle 18 e saranno i rilievi della polizia locale a spiegare l'esatta dinamica. Per ora è emerso che l'arrestato svoltando ha investito la Ducati con in sella la coppia. Un loro figlio, anche lui in moto e distante pochi metri, avrebbe visto tutto. Il motociclista è deceduto una volta ricoverato al San Gerardo di Monza. Sua moglie è invece ricoverata all'ospedale milanese di Niguarda.