Smog, Sala: facciamo tutto il possibile

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Da qui al 2030 a Milano "non ci dovrà essere più nessuna auto sui marciapiedi". È la sfida ambientale lanciata dal sindaco, Giuseppe Sala, che ha incontrato i cittadini in visita a Palazzo Marino nel suo ufficio. Ma per fare questo "il numero delle auto ogni 100 abitanti deve scendere - ha aggiunto -. È chiaro che noi possiamo fare la nostra parte, la politica deve dare una spinta". Tra 20 giorni "ricominceranno le accuse sullo sforamento dei limiti del Pm10, ma noi sul tema ambientale stiamo facendo tutto quello che si può", ha aggiunto. Il fatto che in futuro ci saranno meno auto in città si concilia anche con il progetto, lanciato dall'amministrazione, di riapertura dei Navigli, su cui "abbiamo visto un discreto consenso - ha spiegato Sala -, anche se c'è qualche preoccupazione sul traffico e per i parcheggi in meno. Ma dobbiamo metterci a pensare a come sarà la città tra 12 anni".