Olimpiadi giovanili, 3 ori per l'Italia

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Ancora tre medaglie d'oro per l'Italia ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Sono saliti sul gradino più alto del podio Cristiano Ficco nel sollevamento pesi categoria 85 kg, Giorgia Villa nella ginnastica artistica e Giovanni Toti nella staffetta mista a squadra internazionali. Il friulano Ficco, classe 2001, è stato protagonista di una gara superlativa dall'inizio alla fine. Per lui un primato sia di strappo (145 kg) che di slancio (180 kg) che gli regalano un totale di 325 kg, che significa appunto l'oro olimpico. Nella ginnastica artistica, la bergamasca Villa ha incantato il pubblico argentino nel concorso generale e ha vinto nettamente davanti alla britannica Morgan e all'ucraina Bachynska. Infine, il terzo oro di giornata è quello conquistato nel badminton, con Giovanni Toti che ha prevalso nella staffetta mista a squadra internazionali. L'Italia al momento conta nel medagliere 11 ori (di cui 5 vinti in team internazionali), 9 argenti (2 in team internazionali) e 9 bronzi.