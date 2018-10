Gruppo investito, gravi 2 dei feriti

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - Sono ricoverate in rianimazione all'ospedale di Perugia due delle persone - 12 in tutto - rimaste ferite venerdì sera a Bastia Umbra in un incidente stradale in seguito al quale è morta una giovane di Varese, di 24 anni.

Il gruppo è stato investito da un'auto - una Lancia Y condotta da una coetanea della vittima, che dopo l'incidente si è fermata per prestare soccorso - lungo la strada tra Bastia Umbra e Assisi. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Due dei feriti, due uomini, trasportati in codice rosso all'ospedale di Perugia sono ricoverati in Rianimazione con prognosi riservata per politrauma, il terzo è ricoverato nella struttura complessa di Ortopedia con fratture agli arti e con una prognosi di 40 giorni. La centrale del 118 attraverso l'ufficio stampa dell'ospedale fa sapere che i feriti sono stati in tutto 12 ma per nove di loro si è trattato di lesioni modeste, medicate nell'ospedale di Foligno, raggiunto con mezzi propri.