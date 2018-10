Archmarathon 2018, edizione da record

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Si è appena conclusa la 5/a edizione di Archmarathon Awards. L'evento, svoltosi presso nel Palazzo Mezzanotte di Milano dall'11 al 13 ottobre 2018, quest'anno ha battuto tutti i record con la presenza di 55 progetti di architettura e interior design suddivisi in 16 categorie, presentati da altrettanti studi provenienti da ben 23 paesi e 4 continenti. Sul palco si sono inoltre succedute 8 lectures internazionali per un evento che ha anche erogato 16 crediti formativi per gli architetti visitatori.

I 55 studi di progettazione - selezionati da una prestigiosa giuria internazionale - sono stati invitati a raccontare il loro progetto di fronte ad un folto pubblico di architetti, developer e designer, provenienti da tutto il mondo.

I vincitori di ciascuna delle 16 categorie in gara e i due overall winner - uno per la macrocategoria Architettura e una per la macrocategoria Interior Design - annunciati dalla Main Jury - guidata da Luca Molinari affiancato da Gary Chang, Lesley Lokko e Rozana Montiel - e dalla Guest Jury - formata da Massimiliano Cecconi, Cherubino Gambardella e Evgeniya Murinets, sono: MVRDV - Seoullo 7017 Skygarden (categoria Overall Architecture) e Francisco Pardo Arquitecto + Amezcua - Milan 44 (Overall Interior Design). Per la categoria Macrocategoria Architecture: Pool Leber Architekten - Kult - Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland (Art & Culture); Noero Architects - St.

Cyprian's School (Educational buildings); El Equipo Mazzanti - Santa Fe de Bogotà Foundation (Healthcare & hospitals); Jaja Architects - P-Hus + Konditaget Lüders (Landscape & infrastructure); Piuarch - Gucci Hub (Mixed use & residential builings); José Luis Muñoz Architecture - La casa de los vientos (Private housing); Maroun Lahoud Architecte - Saint-Elie Church (Religious buildings); Vector Architects - Alila Yangshuo (Retrofitting); ex-aequo Kosmos Architects - Nike Box Msk e Lot-Ek - Qiyun Mountain Camp (Sport); Mimarlar ve Han Tümertekin - Angelos Organic Olive Oil Mill (Workspaces). Per la categoria Macrocategoria interior design: Peter Pichler Architecture - Oberholz Mountain Hut (Bars & restaurants); Park Associati - Tenoha Milano (Commercial retail); Aurora Arquitectos + Furo - Hostel in Parede (Hotel & leisure hospitality); Lissoni Architettura - The Middle House Shanghai (Hotel & leisure luxury); Vudafieri-Saverino Partners - Hunan Lu Villa (Private housing); DEGW - A brand of Lombardini 22 - Microsoft House (Workspaces). Nel corso della serata, inoltre, è stato assegnato a Kaan Architecten per il progetto Supreme Court of the Netherlands lo Stone Award, una categoria speciale istituita in collaborazione con Marmomacc - la fiera internazionale del marmo, design e tecnologie - partner istituzionale di Archmarathon 2018.