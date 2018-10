Yara: Pg,confermare ergastolo a Bossetti

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Confermare l'ergastolo a Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in primo grado e in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio. E' la richiesta avanzata dal Pg Mariella De Masellis nella sua requisitoria nel processo che si tiene in Cassazione in un'aula gremita di pubblico.

Non esiste un "ragionevole dubbio" sull'innocenza di Bossetti che "non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo", ha detto il magistrato, che rispondendo ai rilievi della difesa dell'imputato, ha definito l'indagine "perfetta" e basata su accertamenti "capillari".

La rappresentante dell'accusa ha anche chiesto di annullare l'assoluzione di Bossetti dall'accusa di calunnia nei confronti di un collega, pronunciata in primo grado e confermata in appello.