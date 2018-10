Ue:periti industriali,tessera ingegneria

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - L'introduzione della tessera professionale europea anche per l'ingegneria e la previsione di principi comuni per la formazione per le professioni dell' ingegneria. Sono le richieste al Parlamento europeo del presidente del Consiglio nazionale periti industriali (Cnpi) Giampiero Giovannetti presentate all'europarlamentare pavese della Lega Angelo Ciocca che ha spiegato di "condividerle".

"La tessera professionale - sottolinea il Cnpi in una nota - è una procedura elettronica che si può utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, in un altro paese dell'Unione europea. L'obiettivo è consentire che un maggior numero di professionisti possano spostarsi tra gli Stati membri estendendo il campo di applicazione delle qualifiche soggette al riconoscimento automatico. I principi comuni di formazione, introdotti dalla Direttiva 2013/55/UE, potrebbero omogeneizzare gli studi e la formazione accademica facilitando la mobilità dei professionisti in Europa".